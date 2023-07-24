國聚日前與巨大集團合作，帶領住戶到自行車文化探索館體驗自行車沿革。(國聚建設提供)

疫情趨緩加上暑假來臨，許多社區活動頻繁舉辦，配合「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」將於8月登場，國聚建設邀請住戶及台中市影視發展基金會林盈志執行長等人，一同觀賞英國名導克里斯多夫諾蘭暑期強檔最新力作《奧本海默》，盼藉此促進對文化多樣性的認識。

包括林盈志、《父後七日》導演劉梓潔及逢甲大學、中興大學人文學院學生都參加這場文化觀影活動，透過鏡頭了解研發核武的美國理論物理學家、原子彈之父奧本海默的生平故事，達到文化學習目的。

國聚建設指出，近來疫情趨緩，「國聚生活家」舉辦各類的社區實體活動都出現報名秒殺，這次透過文化觀影盼增進住戶對不同文化背景、觀點的了解和尊重，促進文化多樣性的認識，也鼓勵住戶透過全球視野建立連結，增進文化對話，進而推動社會的包容性和文化交流。

主打「友善建築」、「綠色生活」及「環境永續」的國聚建設，去年與國家地理雜誌攜手合作野生動物路跑、今年6月又與巨大集團合作帶領住戶體驗VR體驗公路競賽、登山車越野連拍等活動，接下來更將於12月在水湳中央公園舉辦野生動物路跑，共同打造動物「FUN」城市，盼創造社區休閒生活服務。