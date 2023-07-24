女性可塑造的髮型多變，一名男子表示，他特別青睞留極短髮的女生，問其他人是否跟他一樣是極短髮控？貼文引發議論，多數人認同能駕馭極短髮的女生多數是正妹，甚至比留黑直長髮的女生更有魅力，唯一缺點就是要不斷地修剪，以維持髮型。

原PO前天（22日）於論壇《Dcard》指出，特別喜歡留極短髮的女生，但他周遭都沒有相似類型，也沒有機會可以認識這類的女生，問「有男性跟我一樣是極短髮控嗎？」

網友一致認同極短髮的女性回頭率超高，且大多數是正妹，「因為能駕馭這種短髮的女生都很正，誰不愛呢」、「極短髮超讚， 每天可以省去很多整理的時間」、「拜託女生剪極短髮超好看好嗎 這種類型的女生魅力不比長頭髮的女生低欸」「這個髮型適合臉小的女生，剪短髮很好看」。

但有部分人說極短髮需要不斷地修剪，才能維持髮型「一樣的髮型大概2年之後放棄，維持髮型實在太累」、「我有同事是這種髮型，好看但要常修」、「真的很好看！但要一直修剪，是最麻煩的地方」。