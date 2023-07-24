成軍邁入第三季，在上季谷底翻身闖進冠軍賽的台南台鋼獵鷹24日宣布，新賽季首位洋將就位，與「氣氛大師」阿修羅完成續約，再次合作將朝總冠軍目標前進。

去年11月阿修羅正式加盟獵鷹，便迅速融入團隊，展現能裡能外的全能身手，與德古拉、布拉組成豪華巨人陣，成為聯盟中難以橫越的高山，阿修羅上季繳出場均21.8分、12籃板、3.3助攻，亮眼數據也讓他四度入圍單月最佳外援，其中抱走4月最佳洋將獎突顯身價。

阿修羅臂展長達228公分為球隊鞏固籃板，得分手段內外兼修，除了肆虐禁區造成對手莫大威脅，同時也具備外線投射能力，例行賽外線命中率35%，首輪季後賽與海神系列戰，命中率更高達47.6%，是獵鷹闖進冠軍賽的一大利器，阿修羅在賽事中頻頻上演爆扣籃框戲碼，再搭配他的招牌手勢，常常能帶動現場球迷更投入比賽氛圍中。

新賽季回歸球隊，阿修羅透露：「這是我職籃生涯第一次得到續約的認可，也是上一季付出的努力換來的，感謝球團的肯定，新賽季將與團隊繼續奮戰，也很高興能再見到所有球迷。」阿修羅還表示很想念台灣美食，特別是火鍋，他在台灣期間一周最多吃五次火鍋！

暑假期間阿修羅短暫投效中國NBL聯賽，錢韋成總經理表示，「阿修羅持續都在備戰、調整，相信他能以最佳狀態回到球隊進入新的賽季，繼續朝隊史首座冠軍邁進。」