台中林姓男子23日上午獨自啟程前往攀登鳶嘴山，返程時迷途又遇大雨受困稜線，警消前往搜救3小時順利尋獲。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中林姓男子23日上午獨自啟程前往攀登鳶嘴山，返程時欲走捷徑下山，卻因不熟悉地形加上山區下起大雨又起霧，受困稜線進退兩難，下午4時報案求援，警方獲報後偕同消防隊及林管處人員前往搜救，經過約3個小時搜索，成功尋獲林男助其下山，結束這場驚魂記。

台中市政府警察局和平分局雪山派出所副所長林晉祿於23日下午4時許接獲報案，林姓男子獨自攀登鳶嘴山，未料返程時不熟悉地形迷途，又逢下雨起霧受困陵線。警方取得林男電話定位，得知林男受困地點在雪山路27K上方2公里處附近，偕同和平消防分隊及東勢林管處人員前往救援。

員警以電話與林男聯繫確認受困位置後，請林男在該處等待救援，不料林男又離開尋找下山的路，一度造成搜救困難。和平消防分隊及東勢林管處人員於下午4時30分抵達，確認林男位置後開始搜尋，所幸最終於晚間7時30分合力尋獲林男並安全護送下山。

林男向警方表示，他平時喜歡爬山，有登山經驗，早上從台中市區搭公車前來，12時許抵達登山口開始攀登。回程時，因曾聽山友說過另有捷徑可從鳶嘴山支線下山，由於不熟悉地形又下大雨、起濃霧而迷路受困，非常感謝員警及搜救人員即時救援脫困。

和平警分局提醒，前往山區遊遊、登山的民眾愈來愈多，但高山不比一般淺山步道平順好走，且山區氣候多變化，迷途、受傷的求救案件也較多，登山前請衡量身體狀況，做好行程規劃並攜帶齊全的裝備結伴同行，如屬高山應有嚮導，切勿單身前往，天候不佳時，請勿勉強入山，以免發生危險。