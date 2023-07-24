「酋雷姆杯」同樣會在北部、中部、南部3個會場巡迴舉辦，屆時有機會獲活動卡片「酋雷姆」。（SEGA提供／朱世凱台北傳真）

寶可夢加傲樂歡慶上市1000天，5大活動陸續開跑。（SEGA提供／朱世凱台北傳真）

人氣卡片遊戲機《寶可夢加傲樂》今年3月上旬在台灣創下「機台卡匣銷售超過5000萬張」的好成績，3月下旬更宣布遊戲內容及卡片大幅升級，邁入全新「Rush系列」，今（24日）與玩家們分享《寶可夢加傲樂》即將在台上市滿1000日以及同步推出的5大紀念活動。

《寶可夢加傲樂》將於9月1日達成在台灣上市滿1000日的里程碑。台灣代理商將舉辦5大紀念活動。包含全新賽事、實體店鋪活動、SEGA Taiwan卡片遊戲粉絲專頁限定的線上活動等。首波將於7月29日至8月6日從高雄夢時代購物中心起跑，首先登場的是預計巡迴3個會場的「酋雷姆杯」活動(7月29日／30日、8月5日／6日為賽事活動，7月31日至8月4日為一般營業)。2023年3月起舉辦的「達克萊伊杯」依序巡迴北部、中部、南部3個會場。

這次以「酋雷姆杯」重新包裝，同樣會在北部、中部、南部3個會場巡迴舉辦，高雄從7月29日至8月6日開始，台中預計在8月中旬舉辦，北部的活動日期就要請玩家們耐心等候官方公布。只要參加活動就可以獲得活動卡片「酋雷姆」。另外，會場內還設有屬性猜謎活動。歡迎新手玩家到場參與。

上市1000天紀念的重頭戲，就是9月上旬舉辦的「免費卡匣贈送」活動，預計在全台灣免費贈送10萬張。本次贈送的卡片是特別的金色卡匣，而且是與其相對應的「傳說的寶可夢」卡匣。目前全台灣設置《寶可夢加傲樂》機台的店鋪數多達700處以上，只要使用「Pokémon Ga-Olé機台設置據點地圖」，便可隨時隨地查詢距離自己最近的機台遊玩地點。