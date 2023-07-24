永豐金證券博愛、板橋分公司9/15、10/13終止營業 13:462023/07/24 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永豐金證券博愛分公司（證券商代號：9A96）及板橋分公司（證券商代號：9A9E）將終止營業，分別在今（112）年9月15日及10月13日為最後營業日。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱基新莊分公司11月17日終止營業 PLG》領航猿宣布：與施顏宗提前終止合約 單親媽和2子共食1便當 新北社會、原民局捐3萬慰助金 #永豐金證券 #博愛 #板橋 #終止 #營業 也許您會感興趣 推薦閱讀 迎暑期親子商機 遠百板橋中山店260坪室內樂園新登場 19:352023/07/18 生活 智能財富科技雙引擎 永豐金證券「大戶投App」升級登場 16:022023/07/20 財經 陳時中突痛批侯市府餵藥案 他怒嗆：3＋11錯誤政策害慘台灣 07:592023/07/17 政治 板橋浮洲都市計畫檢討案 新北都委會審議通過 18:112023/07/21 生活 照顧婦幼族群 博愛馬光高雄首創婦幼中醫 18:522023/07/23 生活 「輔大陳若儀」第二季上線 甩未婚夫復合前男友 交往60天又觸礁 08:592023/07/17 生活 台電北北區處長交接 黃美蓮榮升總公司業務處長許一女接棒 19:452023/07/17 生活 政大書城將熄燈？花蓮店：未接獲公司告知目前正常營業 12:512023/07/17 生活 冷氣工「過失致死」3萬元交保！砸死政大女生高材生移送畫面曝 12:012023/07/21 社會 出售軟體被共軍用於研發尖端武器 德西門子終止與陸企合作 18:152023/07/18 兩岸 30年師傅裝冷氣玩命 樂天喊1句她想停工 過來人曝慘摔經驗 17:072023/07/21 生活 板橋湳興市場違建雨遮恐生公安問題 市場處回應了 12:542023/07/15 生活 肇禍工人認了「不熟窗型冷氣」 還去電求救同事安裝流程 18:332023/07/21 社會 板橋來青社宅首波48戶抽籤結果揭曉 第二波將再釋出151戶 11:482023/07/18 生活 板橋餵藥案受害家長曝「檢調不信孩子供詞」 今聲請再議 21:092023/07/21 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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