何潤東2016年終結愛情長跑9年，和老婆Peggy（林姵希）結婚，小倆口婚後時常分隔兩地，何潤東多數時間都在大陸拍戲，Peggy則專注飾品事業，不過Peggy因長年為事業做手工，導致手受傷，嚴重時生活都不能自理，她便到搬到橫店養傷，和何潤東結束異地夫妻生活。

林姵希在與何潤東共同經營的抖音帳號中透露，她原本是百貨公司銷售員，後來轉行當飾品設計師，但因長年為飾品做手工，「去年我的手開始出現了問題，嚴重的時候，生活都不能自理」，於是她搬到橫店養傷，和何潤東結束16年的異地生活，夫妻結婚7年終於同住。

林姵希之後偶爾何潤東一起拍片，被他的經紀人發掘有當直播主的潛力，促成Peggy再開創新事業，同時，寵妻的何潤東更租下店面，給林姵希發展飾品事業，何潤東暖舉被網狂讚：「這麼好的老公要去哪裡找」、「感覺何潤東就是一個溫暖的人」、「好幸福啊」。