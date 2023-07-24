國民黨昨召開全代會，黨主席朱立倫喊出力促非綠團結，形成「執政大聯盟」，民眾黨主席柯文哲稱藍白合不是權位分配，且沒人找他談過。對此，朱立倫強調，大家可以先從共同的政策、理念上形成共識，透過立法院黨團或是幕僚的協調，彼此逐步把雙方的共識堆疊起來，相信最後就會水到渠成。

朱立倫今主持中評會前受訪表示，必須大家有共同理念、政策及想法，最重要的就是要和平安定，沒有人希望打仗，如果再讓民進黨執政下去，就是兩岸走向戰爭，必須要反對台獨，反對造成的兵兇戰危，共同團結，真的下定決心掃除台灣的不公不義，能源政策要有不缺電的台灣，不能再搞到大缺電、黑暗的台灣， 這些共同理念才是最重要的。

朱立倫指出，相信很多在野的朋友心有戚戚焉，知道為什麼要政黨輪替、下架民進黨， 不是為了政治鬥爭或爭權奪利，而是要讓大家過好日子，只要認同這理念的，大家一起來，這個過程中大家能夠秉持「小我小一點，大我大一點，成功不必在我，成功一定有我」的理念，就有可能會贏，在野大聯盟會越來越強。

對於柯文哲稱沒有人找他談過朱立倫表示，現階段柯市長也是很忙碌，先從大家共同的政策、理念，立院黨團或幕僚協調的共識，逐步的堆疊起來，相信最後會水到渠成。

朱立倫強調，現在最重要的不要受到少數破壞者造成所謂的藍白的對立或不合的情況，有些人當然希望藍白或在野越亂越好，「想想是誰呢，那可能就是每天在五星級飯店吃香喝辣、吹冷氣的民進黨吧」。