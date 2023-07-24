高雄市24日起在內惟國小舉辦為期5天4夜的「仿出國全英遊學英語營」，共有29所學校112名學生報名參與體驗，高市教育局長謝文斌現場與小學生用雙語參與出國過海關與換匯、超商購物等應用情境，引導小學生一起開口說英語。

營隊以「國中小共學、高中學伴、大學攜手」的概念出發，結合社區特色，規畫融入各種主題課程的學習及訓練。內惟國小校長林家任表示，營隊結合社區特色，規畫融入各種主題課程的學習體驗，辦理前已先由在地教師及外籍教師逐一瞭解學生語言程度，讓不同組別學生可以互相學習成長，並納入出國入出境、飲料店點餐、購買電影票及特色景點介紹等互動課程，跳脫教室的侷限，貼近學生日常生活範圍，以接地氣的方式提高學童雙語學習動力。

為期5天4夜的仿出國全英遊學英語營，報名獲得熱烈迴響，並於內惟國小齊聚29所學校112名學生，學習出國期間如何應用雙語進行互動溝通，以更開闊心胸及自信與外國人交朋友。

謝文斌表示，高雄市積極推動雙語教育，市長陳其邁就任後逐年提高經費，2010年至2022年間投入經費大幅增加至2.1億元，並於2023年再增加預算至2.5億元，成長3.07倍。全市348所學校已成立362個雙語社團，並於寒暑假期間結合社區特色，規劃生態導覽、動物園、美術館、輕軌等雙語主題課程，務實提供學子雙語學習需求。

高雄市未來將持續培育學生生活應用英語能力，加強結合補教資源開設雙語社團，並編撰雙語教學示例與試辦雙語友善商店，鼓勵學生開口說英語。另藉由23國180校姊妹校、國際文教論壇的互訪交流等機制，讓高雄學子得有充分機會展現雙語溝通力與世界做朋友。