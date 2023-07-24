花蓮吉祥物紅面鴨即日起至8月13日在壽豐鄉鯉魚潭FUN暑假，會場除安排水舞秀，每周三、五、六、日晚間9點還有長達120秒的「星空煙火秀」。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉祥物紅面鴨即日起至8月13日在壽豐鄉鯉魚潭FUN暑假，今年除有歷年廣獲好評的光影水舞秀、星空煙火秀，現場還有森林系新朋友貓頭鷹陪著小鴨與民眾見面，特別的是，縣府今年加碼祭出抽獎活動，期間只要完成指定任務，就有機會飛往沖繩度假旅遊，享受不一樣的海島風情。

縣府觀光處表示，紅面鴨FUN暑假系列活動能從白天玩到晚上，除有每天上午10時至下午5時止，每半小時演出一次的「音樂水舞秀」，晚上7時至8時還有搭配絢麗燈光雷射及不同經典電影主題配樂的「水舞光影秀」，歌曲包括「阿凡達」、「獅子王」、「馬達加斯加」、「芭比girl」等，晚間7時30分至8時30分則有「水上劇場」，演出「祭、憶。耕」與「歸鄉」兩支原住民族的舞碼。

觀光處長張志翔表示，今年活動也在潭邊設置多種水藝術噴泉，包括具寓樂教育的「旋轉魔力」，實際體驗水漩渦原理、團隊合作樂趣的「運動魔力」及一道道彷彿禮賓光廊的「感應魔力」等，沿岸光環境廊道透過布設許多裝置藝術形成打卡聖地，相信每項活動都能讓遊客盡情玩得開心。

張志翔還提到，縣府今年也另外祭出加碼抽獎活動，獎項總價值超過20萬元，包括最大獎的沖繩來回機票（1組2張）、花蓮遠雄悅來大飯店與瑞穗天合國際觀光酒店住宿券，花蓮（農會）超市千元禮券等。

他說明參加抽獎活動的辦法，即日起至8月13日期間，民眾只要發布活動相關意象文章到個人Facebook或IG，標記「＃2023紅面鴨FUN暑假」，並標注2位好友且在花蓮壽豐鯉魚潭打卡，截圖發布文章內容上傳至花蓮觀光粉絲團置頂抽獎貼文後，按讚花蓮觀光粉絲團，就有機會能將多項好禮帶回家。

此外，除了「紅面鴨FUN暑假」能抽機票，觀光處也提醒遊客，即日起至11月30日，入住花蓮合法旅宿，將相關資料，以及登錄人與指定景點或活動的3張合照，上傳到活動官網，就有機會將電動汽車特斯拉開回家。