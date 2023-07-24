看好台菲疫後旅運需求，中華航空今（24）日宣布與菲律賓航空（Philippine Airlines）擴大共用班號，新增華航自營的台北-宿霧及高雄-馬尼拉航線，並延伸至菲律賓內陸航點，共同拓展兩地客源及轉機市場。

華航表示，與菲航是長期合作夥伴，繼現行台北-馬尼拉聯營航線，再新增共用班號，包括每周 5 班台北-宿霧 CI705／706、每周 4 班高雄-馬尼拉 CI711／712 航線，以及菲航營運的馬尼拉-宿霧、馬尼拉-達沃、馬尼拉-怡朗、宿霧-達沃與宿霧-怡朗。

華航表示，藉由共用班號合作模式，華航共提供 8 條航線，橫跨菲律賓北中南內陸各大航點，是經營菲律賓航網最密集的國籍航空。

目前華航已陸續開航東南亞宿霧、峴港及清邁等15 個航點，每周超過 150 班往返航班；也與其他航空共用班號，包括與印尼航空聯營台北-新加坡、峇里島航線，以及雅加達、峇里島至澳洲雪梨及墨爾本；與曼谷航空合作清邁轉至蘇美島及普吉島。