新台幣午盤重貶1.22角 暫收31.362元 12:562023/07/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣走勢疲弱。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.362元，貶1.22角，成交金額7.57億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為31.28元，早盤最高31.28元、最低31.392元。1120724 油價攀揚 汽、柴油24日起各漲0.3元及0.4元 升息近尾聲 債券基金連17周呈現買超 台中「136縣道」重機狂飆 暑假近月取締300多件 #31 #2元 #22 #暫收 #36 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股漲跌互見 道瓊指數連10紅 05:492023/07/22 財經 逛街順手盜走近萬元皮包 警方追查女竊賊身分 12:262023/07/24 社會 《金融股》國泰金拚永續 再生能源使用量年增12倍 10:472023/07/22 財經 外資對台積電下修潮結束 美銀逆勢喊上720元 23:442023/07/23 財經 便當賣1249元 網看配菜全傻眼！前員工曝銷售量 12:142023/07/23 生活 淡水漁人碼頭水舞秀22日登場 結合水幕、光雕每日7場次 12:112023/07/22 生活 華梵暑期開5個有學分的遊學課程 出國交換最高領20萬元獎學金 13:262023/07/24 生活 父親節將近 苗縣府22日表揚全縣模範父親 14:552023/07/22 寶島 「超犀利趴」感性謝10年女友大元 鼓鼓：我很幸福 18:032023/07/22 娛樂 《半導體》德微上半年EPS為3.95元 8月21日股臨會決議併購案 10:472023/07/22 財經 《運動休閒》日系外資升評 巨大標價看260元 11:182023/07/24 財經 《半導體》濾能填權息近5成 營運拚復甦 12:082023/07/24 財經 烏克蘭：俄軍向敖德薩發射19枚飛彈 造成2死22傷 23:392023/07/23 國際 美國4億美元烏克蘭新軍援案 最快25日宣布 07:172023/07/22 國際 整形名醫性侵酒醉女「正服刑中」 聲請再審想翻案又遭法院打臉 12:502023/07/22 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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