台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.362元，貶1.22角，成交金額7.57億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.28元，早盤最高31.28元、最低31.392元。1120724

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#31 #2元 #22 #暫收 #36