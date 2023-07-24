滙豐(台灣)商業銀行宣布任命游天立為財富管理暨個人金融事業處負責人暨副總經理，將於8月1日生效。原滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人葉清玉，已轉任滙豐馬來西亞財富管理暨個人金融事業主管一職，並於6月赴馬來西亞履新。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「台灣是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，游天立在財富管理與個人金融相關業務、產品領域深具經驗，定能持續帶動並擴展滙豐在台灣的財富管理與個人金融業務，為我們的客戶提供更優質的金融產品與服務。」

游天立於2021年加入滙豐(台灣)，擔任財富管理暨個人金融事業處資深副總裁暨銀行業務通路部主管，期間參與推動多項重要業務策略。他亦於今年6月中起代理財富管理暨個人金融事業處負責人暨副總經理一職。

看好台灣個人金融與財富管理市場，滙豐(台灣)近年持續投資相關領域，力求提供全方位的客戶服務。在個人金融部分，透過持續的產品研發與數位化創新，持續推展存款、信用卡、信用貸款與房貸等業務；在財富管理部分，2022年至今，滙豐(台灣)除了將環球私人銀行整合至財富管理暨個人金融事業處提升綜效之外，更推出卓越理財｜尊尚 (Premier Elite)，並在台北、桃園打造兩座旗艦財富管理中心，為高資產的私人銀行與大眾富裕客群提供尊榮服務。