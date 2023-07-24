2023中國汽車創新大會23日在吉林長春舉行，中國汽車技術研究中心、北京大學聯合發布了《汽車標準必要專利藍皮書》，這是大陸首分在這一領域系統性的研究報告。

大陸央視新聞報導，專家表示，所謂汽車標準必要專利，是指為實施某一技術標準而必須使用的專利，這在智慧網聯汽車領域表現尤為突出，網聯功能需要使用無線通訊技術，涉及通信標準的必要專利許可。

而這次發布的《藍皮書》從產業、政策、司法和反壟斷等四個大方面，圍繞當前汽車標準必要專利許可層級、許可費率等主要焦點問題進行了系統性研究，同時發布大陸國內首個汽車行業移動通信標準必要專利許可費，計算模型。

報導表明，北京大學國際智慧財產權研究中心主任易繼明指出，藍皮書的發布有利於汽車行業，特別是智慧網聯領域，把握全球標準必要專利的政策走向，助力大陸汽車行業在全球化的競爭中智慧財產權的發展，同時為這一領域的國際智慧財產權規則提供一種可供選擇的「中國方案」。

大陸工業和資訊化部相關負責人表示，汽車行業正從機械化向新能源、智慧網聯化轉型，正在加速與人工智慧、大資料、雲計算等先進技術融合，帶來的標準技術及其智慧財產權的跨行業應用問題也日益顯現。下一步，工業和資訊化部將從國家產業安全角度出發，推動標準必要專利的合理化和規範化發展。