該展覽將女性藝術家的生命故事與生活點滴串連揉入創作，反映婦女內在隱微意識、生活記事及當代消費文化等人生況味，展現出她們內心的無形房間。（蔡雯如攝）

鶯歌陶博館以女性藝術家創作為主軸，近期精選18件國內外女性陶藝家典藏品，即日起至8月13日推出「自己的房間－女性藝術家聯展」，該展覽將女性藝術家的生命故事與生活點滴串連揉入創作，反映婦女內在隱微意識、生活記事及當代消費文化等人生況味，展現出她們內心的無形房間。

陶博館長張啟文說，陶博館有超過3000多件豐富典藏品，全是來自國內外藝術家的優秀作品，館方持續研究及整理藏品特色，規畫典藏主題展，讓觀眾親近陶藝世界，陶藝家從心靈空間出發，運用各種陶藝技術，製作出實體創作。

陶博館指出，本次特展以英國女作家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）《自己的房間》書名為題，強調百年前女性創作者以突破社會條件限制，爭取經濟獨立、心靈創作空間的態度，輝映女性創作者多重的接觸面向。

其中精選品《朴太太的夏天》以羽毛、纖維等元素製成，描繪製作服飾配件的成衣加工環境，帶出藝術家王怡惠的成長背景和她尋求自我的開始；艾力克絲．維瑪．維爾拉佛德（Vilma Villaverde）《淑女》，外觀是表情羞澀的少女，但仔細一看是由衛浴設備結合泥塑人物的作品；卡蒙莎奴・潘維德（Kamonchanok Panuwed）《風姐妹》，以作者在台灣駐村時觀察自然環境變化所產生不同心情的記錄；黛博拉．席格（Deborah Sigel）《花》則呈現自然生機勃發的美。

陶博館表示，展出品跨越居家生活到內在心靈，有興趣的民眾可前來欣賞女性藝術家兼具認知、情意與技藝的精采創作，讓陶藝走入自己的生活中，詳細資訊可至陶博館官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum 查詢。