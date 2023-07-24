高雄製琴師王宇寧從小跟在祖父、父親身邊學習拉琴、維修提琴，在樂音繚繞的環境下成長，在心中早已立下成為「提琴醫生」的志願，長大後還遠赴義大利學習製琴；並因熟稔弦樂器特性，將大提琴止滑墊與演奏平台完美結合，發明外型如甜甜圈的「迷你號角」，獲高市府青年局的青創、參展等補助，如願將MIT設計帶向國際，奪得多項發明大獎，成為耀眼的台灣之光。

王宇寧發明大提琴迷你號角-提丰，是一個止滑墊和演奏平台完美結合的產品。（圖片來源：高雄市青年局提供）

王宇寧身上流著音樂人的血液，拉起琴來瀟灑自在。他在國立臺南藝術大學念研究所時學會製作小提琴，後來更負笈前往義大利製琴重鎮克里蒙納（Cremona）學習，將正統手工製琴技藝帶回台灣，成立「王宇寧提琴工作室」，以提琴維修、進口提琴銷售，及手工客製提琴為業。

王宇寧覺得哥吉拉是打不死的怪獸之王，對他的人生觀有很正面的啟發。（圖片來源：高雄市青年局提供）

工作室內為數壯觀的提琴一把把懸掛在牆上，還有各種年代、大大小小的哥吉拉模型擺放在每個角落，優雅小提琴和怪獸哥吉拉的組合讓人不禁莞爾。王宇寧說，他喜歡哥吉拉，因為牠是不死的怪獸之王，永遠打不死，不管如何一定會有新的影集會再拍牠，這樣不滅的設定，好像在提醒他不要被困境束縛，也不應該輕易被打敗。

王宇寧前往義大利學習製琴，店內牆上掛著他與老師Gianluca Zanetti合照。（圖片來源：王宇寧提供）

樂觀開朗的王宇寧，在維修提琴時可是一絲不苟，以專業累積無數好口碑，客戶來自全台各地。某次他在止滑墊上撐起大提琴準備試琴時，遺憾一般人家裡沒有像音樂廳的演奏平台，無法讓尾針傳遞大提琴的共鳴，增強音場效果；突然靈光乍現，「不如我自己發明一個同時有止滑和演奏平台效果的東西吧。」

大提琴家Steph Stamopoulos 演奏時使用提丰。（圖片來源：高雄市青年局提供）

接著從設計畫圖、數據分析、3D模型製作、實驗到量產，歷經20個月，一個大提琴家隨身可攜的迷你演奏平台問世，他將之定位為大提琴迷你號角，取名為「提丰」（Typhoon）。這項止滑墊和演奏台完美結合的發明，兼具美觀與實用、輕便小巧卻功能不凡，國內外大提琴演奏家實際使用後給予極高評價，也吸引其他演奏者的好奇詢問，演奏家們還幫提丰取了可愛的綽號—「甜甜圈」，不管是練習還是上台演出，都不忘帶上它。

除了大提琴用的迷你號角外，王宇寧又研發小提琴專用的小號角（圖片來源：高雄市青年局提供）

「最難的其實不是在跟客人或者是跟大家介紹產品，反而最難的是在推廣跟資金上的問題。」談到「提丰」生產及推廣上的點點滴滴，王宇寧特別感謝高雄市青年局所提供的幫助，從剛開始他申請青創貸款和補助，用於產品開發和專利申請，到最近他申請到出國參展補助，分擔了報名、機票、住宿等費用，減輕不少負擔，「青年局瞭解青年創業者的需求，這對我們來說是非常大的幫助。」

王宇寧製琴時會鐫上「TAIWAN」字樣。（圖片來源:翻攝自「麗的樂器&王宇寧提琴工作室」臉書粉專）

高雄市青年局局長張以理表示，青年創業的路程充滿了挑戰與風險，青年局為此特別提供一系列青年創業補助與貸款，藉由青創資源的媒合，給予年輕頭家支持，讓他們在創業的路途中不孤單，也希望高雄成為最友善的創業城市。

提丰不僅讓演奏者即使在戶外也能展現音樂廳的演出水準，也讓王宇寧陸續得到瑞士日內瓦國際發明大獎金牌、韓國首爾國際發明大獎金牌獎等殊榮，「我希望讓世界看到臺灣！」王宇寧不僅製琴時會鐫上「Taiwan」字樣，他也帶著提丰走遍世界各國參展，申請設計專利，並全程在台灣生產，商品也在亞馬遜電商上架，讓MIT產品在全球都能被看到。