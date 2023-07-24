截至12點，加權指數小漲1.74點、為17032.44點，漲幅0.01％，今日成交量估維持逾4千億元高檔。櫃買指數截至12點下跌0.72％、為221.56點，最低下跌1.02％至220.89點，成交量估略增至約950億元。

觀察盤面各類股跌多漲少，由造紙股勁揚逾4.5％最強、電腦及周邊設備漲逾2.5％居次，運動休閒及電子零組件股漲逾1％，成交量較大的電子股漲近0.5％，金融股跌逾0.5％。資訊服務及玻陶股齊跌近2.5％，電機及航運股齊跌近2％，表現相對偏弱。

權值股今日表現同步偏弱，由持續受惠AI題材激勵的廣達(2382)勁揚逾5.5％、緯創(3231)漲逾2.5％較強，統一(1216)漲逾1％、鴻海(2317)漲約0.5％，權王台積電(2330)力守平盤。和泰車(2207)跌近2％、中信金(2891)及南亞(1303)齊跌逾1％，表現相對偏弱。

群益投顧指出，台股加權指數上周五收盤失守12日線，短線技術面轉向整理格局，預期指數將在16800～17300點區間盤整，AI族群仍為人氣指標，建議以盤面短多熱門標的為主，依短期均線變化汰弱留強操作。