西班牙今天提前國會大選，開票後出現左、右陣營都沒法拿到能組閣席次的情況，左右兩派可能得耗時多週合縱連橫，若組閣難產恐還得重新選舉。

路透社指出，選前民調顯示右派的人民黨（PP）和極右翼民聲黨（Vox）加總有望在350席的下議院裡過半，成為自1975年西班牙結束佛朗哥將軍（Francisco Franco）獨裁統治以來，再次有極右翼掌權。

但開票結果顯示人民黨拿下136席，雖比2019年上次大選多47席，但民聲黨卻只得33席，比目前52席還少，即使與人民黨結盟，保守勢力仍無法跨越組成政府所需176席的門檻。

總理桑傑士（Pedro Sanchez）的社會勞工黨（PSOE）獲122席，盟友極左翼匯總（Sumar）得到31席。

「紐約時報」指出，開票結果顯示選民大多把票投給中間偏右與中間偏左的兩大政黨。雖然保守的右派席次較多，但極右翼民聲黨顯然被不想看到極端主義登台的西班牙選民所拒，席次大減。

西班牙在將近10年前兩黨制瓦解後，政治渾沌與紛擾益發常見。但當前西班牙是歐盟輪值主席國且俄烏戰爭未歇，此際陷入政治僵局並非時候。

「華盛頓郵報」指出，極端主義政黨近年在歐陸有捲土重來之勢，義大利與芬蘭先後由忠實保守派信徒組閣，匈牙利與波蘭為非自由派掌權已多年；在德國與希臘，極右翼勢頭越來越盛。眼看西班牙也要淪入這波極端主義抬頭風潮，所幸擋下。

選前民調顯示保守派可能上台，恐不利西班牙已然進步的保障墮胎與多元性別法律。但左派表現超乎預期的好，使得總理桑傑士（Pedro Sanchez）從原本行將下野的態勢翻轉為連任有望。

反平權及氣候變遷的民聲黨，選前揚言扭轉保障LBGTQ+等進步法律，並要重新篩選學童在校教材，這次得票率僅12%，席次大掉19席。

組閣須在下議院取得過半的176席。計算各自有望取得的小黨奧援後，總理桑傑士的左派陣營可望達172席，還微幅領先最大黨人民黨為首右派的170席。左派之所以能立於不敗，主要是得益於獨立意識高漲的加泰隆尼亞地區，獨派裡不乏更願意支持桑傑士的政黨。

桑傑士若想連任，必須取得加泰隆尼亞地區獨派政黨相挺，至少不能讓他們倒向右派。加泰隆尼亞共和左翼黨（Esquerra Republicana de Catalunya）黨魁魯菲安（Gabriel Ruffian）已呼籲獨派組統一陣線，等桑傑士的左派來談條件。

今年5月地方選舉失利後，桑傑士拋出盛夏提前改選，算是一場豪賭。這次投票適逢暑假，導致通訊投票暴增且部分投開票所人手短缺，以致一些最早前往投開票所投完票的人還被受託轉為志工協助。（譯者：陳亦偉）1120724