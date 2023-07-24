國泰建築經理公司今（24）日表示，身為國泰一號不動產投資信託基金（REITs）的管理機構，其基金名下資產「台北中華大樓」，已成功都更完成，並引進日本知名飯店品牌「索拉利亞西鐵飯店」進駐，預計8月1日正式開幕，躍居為西門商圈嶄新地標，也創下國內REITs成功都更完成的首例。

國泰建經今天表示，「台北中華大樓」經歷一次成功的轉型，成為西門商圈卓越地標建築，並引領日本西鐵飯店旗下品牌進駐，為基金的投資人創造長期穩定收益。

「台北中華大樓」位於台北市萬華區中華路一段88號，都更改建為地上28層樓、地下5層的觀光旅館和商場大樓。 在國泰建經的專業規劃下，「台北中華大樓」於103年經受益人會議，決定將大樓進行都市更新重建，由國泰建經擔任都更實施者，並順利於111年10月完工取得使照，不僅使台北中華大樓的資產價值在都更後獲得顯著提升，也塑造台灣REITs市場成功都更的首例。 國泰建經更遠赴日本引進享譽盛名的飯店品牌「西鐵飯店」集團旗下的「索拉利亞西鐵飯店」進駐台北中華大樓，進一步提升大樓的價值和吸引力。

該飯店預計於8月1日正式開幕，提供國內外遊客一流的住宿體驗，也為西門商圈帶來新的商業活力和動力。 國泰建經表示，這棟大樓都更案，除了引進知名飯店品牌進駐，國泰建經也對「台北中華大樓」進行全面改造，設計現代化的外觀與提升內部設施設備品質；同時為因應ESG訴求，「台北中華大樓」在規劃設計階段即以取得「黃金級」綠建築標章為目標，並在完工後成功取得標章認證。 國泰建經表示，國泰建經憑藉卓越的專業管理能力，成功將「台北中華大樓」打造為一座兼具品質與價值的地標建築，為國泰一號基金的投資人創造長期穩定的收益。國泰建經將持續致力於不動產經營管理，為REITs基金投資人創造更好的收益與回報。