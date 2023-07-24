大家房屋企劃研究室總監郎美囡24日表示，遷入人口正成長有兩項原因，其一為疫情無法歸國的國人，陸續回國復籍，另一重點是南部近幾年受到科技業、台商回流帶動，北漂的情況趨緩不少，甚至出現就業人口南漂的機會，但也受到大型企業話題及疫後資金潮影響，房價顯著上揚，甚至拉動南二都周邊區域，因此，嘉義市平均房價邁入2字頭。

郎美囡指出，根據內政部人口遷移資料，南台灣生活圈5縣市今年上半年人口，都呈淨遷入的現象，高雄市及台南市淨遷入人口，都超過1萬人，因地緣關係，南部各縣市人口交互流動狀況明顯，台南市主要人口來源為高雄市，上半年共有3千多人從高雄移入、同時也有2,700多人移往高雄，屏東縣與高雄市人口流動也很頻繁，從屏東遷往高雄或高雄遷至屏東的人口都在3千人以上。

住商不動產鳳山文山加盟店東鄭啟峰指出，南部各縣市常因就業機會及房價變動，而人口互相遷移，南部這幾年受惠半導體產業發展，高雄市更因科技廊帶的政策讓市場穩定發展，有助於人口成長，雖然台積電設廠進度眾說紛紜，不過受其影響比較大者僅楠梓區，其他區域變動不大。

值得注意的是，台積電在台南建廠，因高雄市地理位置與台南市聯動性高，吸引不少高雄市民輕移民至台南市，以至於高雄對台南人口淨輸出。

在房價部分，鄭啟峰指出，高雄市預售屋市場因為成本高，開價沒有鬆動，且新案公設比偏高，相較之下，中古屋坪數實在，且平均地權條例子法啟動後，預售屋限制轉售，促成買方偏向中古屋市場，也因政府健全房市的政策逐步底定，觀望已久的買方逐漸進入市場，下半年房市可望轉為明朗。

郎美囡表示，高雄市、台南市雖然均價還在20出頭，但這兩都的蛋黃區房價都有3、4字頭，僅偏郊區、外圍地帶有1、2字頭，導致財力有限或總價考量的買方往外擴散，至嘉義市及屏東縣置產，讓兩個縣市人口正成長超過千人，並讓嘉義市的平均房價逼近台南市。