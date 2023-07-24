鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨徵召失利後仍動作頻頻，國民黨主席朱立倫昨拋出執政大聯盟後，今在中評會上致詞時表示，只要有提名就一定會有遺珠，他平心而論，今天如果還是為了個人的利益考量、個人的權益的權位的考量，真的不應該在台灣這塊土地來為人民打拚了」，喊話一定要為大局、為台灣人民共同的利益來努力，這才是我們共同的目標。

國民黨今天舉行第21屆112年度中央評議委員會議，朱立倫表示，面對2024，它是一個最辛苦的挑戰，它是重新開始的一個選戰，就是在過程當中，他秉持的決心，無私無我，絕對公平公正，在提名的過程當中，不管總統、不管立委都是如此，而總統的候選人，在5月17號根據最公平的民意調查，根據所有立法委員及立法委員提名人，以及縣市長大家共同的意見，最後決定了徵召侯友宜同。

朱立倫指出，立委提名的過程當中一定有一些遺珠之憾，而每一位都是戰將，每一位都是優秀的同志，但是他必須要說，只要有提名一定會有遺珠，一定沒有辦法，在這個過程當中，就是希望大家一起努力，一起整合、一起團結，這是唯一的一條路，強調團結什麼都可能，不團結什麼都不可能，大家說對不對？

朱立倫表示，這8年來民進黨搞到兩岸兵凶戰危，搞到台灣缺水缺電缺蛋缺物資缺所有的東西，搞到今天台灣不公不義，詐騙黑金橫行，綠色特權什麼都可以，連關到監牢裡面都可以享受特權，只要有民進黨的黨證，這是完全需要讓民進黨好好下台反省的時刻，這是台灣主流的民意。

朱立倫說，在這個過程當中，國民黨作為最大的在野黨，必須要團結所有的力量，團結所有在野的力量，所有非綠的朋友一起努力，否則今天最開心的就是民進黨。只要在野分裂藍營不團結，而民進黨不就很輕鬆的躺在家裡就準備勝選嗎？成功不必在我、成功一定有我，大家能夠小我小一點、大我大一點，共同成就大局，能夠政黨輪替，讓大家過好日子。

朱立倫表示，只有國民黨的能源政策是最穩健務實，而且是有充裕的國家安全的能源，同時符合節能減碳，大家共同的需求。核電，對於核一、核二、核三的延役，只有國民黨重新執政才能做到；對於所有不公不義的事情，要重啟特偵組，將來國民黨執政，能夠徹底的打擊黑金，把民進黨這8年來對台灣做的所有的弊案，所有不公不義的事情徹查到底，還給人民公道，這才是一個公平正義的台灣。

朱立倫強調，只要能有相同的理念就要一起團結努力，這就是大聯盟，「不是為了權位，不是為了個人的利益」平心而論，今天如果還是為了個人的利益考量、個人的權益的權位的考量，真的不應該在台灣這塊土地來為人民打拚了，我們一定要為大局、為台灣人民共同的利益來努力，這才是我們共同的目標。