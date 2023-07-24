公立幼兒園廚工低薪及新進與資深廚工待遇相同，導致流動率高，配合2023年基本工資調升至2萬6400元，新北市今年1月起將公立幼兒園契約進用廚工薪資自2萬5874元調升至2萬6976元，為增加廚工留任意願，教育局今宣布，自112學年度起，透過考核制度，久任廚工薪資最高可達3萬4480元。

漳和國中校長何文慶認為，幼兒餐點製作是幼兒保育很重要的一個環節，以往資深廚工跟新進廚工薪資待遇都相同，容易造成廚工工作熱情不再，新北市的契約進用廚工晉薪考核制度，可激勵久任廚工的工作熱情，增加其留任意願。

該校廚工林慧綺則表示，會持續擔任幼兒園廚工是因為很喜歡幫助孩子，覺得做營養、健康的餐點給幼兒吃很有成就感，且因服務多年，對幼兒園也有深厚的感情，當然也很願意付出，自己會更努力烹煮更營養，美味的餐點，照顧好每一位幼兒。

教育局強調，新北市相當重視幼兒的食品安全問題，同時持續積極為契約進用廚工爭取相關福利，希望透過建立「公立幼兒園契約進用廚工晉薪考核制度」，並訂定新北市公立幼兒園契約進用廚工薪資支給基準，提高契約進用廚工留任意願及工作士氣。