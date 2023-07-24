蔡英文總統今天表示，政府下一步希望推動洽簽臺美「避免雙重課稅協定」，提供企業更多利基。綠能、航太以及循環經濟等產業是國際上重要的發展趨勢，在政府的大力支持下，這幾年來，不斷在臺灣擴大發展。她鼓勵臺商加入投資行列，將臺灣打造成國際上的重要產業據點，抓住國際市場的商機。

「世界臺灣商會聯合總會第29屆回國訪問暨投資考察團」今天由總會長黃行德率領，與世界臺灣商會聯合總會名譽總會長暨總統府國策顧問林見松、監事長彭良治等人，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文感謝訪團成員並表示，大家都很努力幫助臺灣拓展對外經貿合作，這也是政府非常重視的目標。現階段，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。接下來，我們也希望推動洽簽臺美「避免雙重課稅協定」，提供企業更多利基。

去年，臺灣已提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），她期盼世總和各地臺商會能夠發揮影響力，爭取更大的支持力量，協助臺灣加入CPTPP，強化臺灣的經濟韌性。

雖然這幾年面對全球性的疫情、通膨等挑戰，不過，蔡英文強調，政府持續改善經商投資環境，帶領臺灣穩健向前行。今年，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「世界競爭力年報」，在64個受評比國家中，臺灣排名第6，整體排名連續第5年進步，也是2012年以來最佳表現，證明臺灣整體的國力和產業體質都持續進步。

此次訪團也將參訪臺灣的產業，包括綠能、航太以及循環經濟等等。她表示，這些產業都是國際上重要的發展趨勢，在政府的大力支持下，這幾年來，不斷在臺灣擴大發展。她歡迎臺商朋友一起加入投資行列，將臺灣打造成國際上的重要產業據點，抓住國際市場的商機。

蔡英文指出，2050淨零轉型是臺灣很重要的目標。她感謝總會長黃行德，從去年上任後，就特別成立「全球企業永續發展推動委員會」，協助全球臺商落實ESG，帶頭發揮永續發展的責任。「我們會請僑務委員會協助，邀請大家在海外的員工多多來臺灣旅遊，促進臺灣和國際友人的連結」。她也期待未來繼續攜手合作，打造更繁榮、永續的臺灣。