維持良好運動習慣有助身體健康，然而現代人生活忙綠，很難每天抽出固定時間來運動。對此，珈一診所院長李韋辛表示，根據最新研究指出，若將世界衛生組織建議的「533」運動法則，總共150分鐘的運動量集中在周末執行，結果發現與規律運動組相比，兩者在預防心血管疾病上，效果差不多。

李韋辛在臉書粉專「林園海邊感染醫 李韋辛醫師」發文表示，世界衛生組織目前的運動建議，已經從「333」改成「533」，也就是每周至少運動5次、每次至少30分鐘、運動後心跳達每分鐘130下以上。但他表示，每次只要勸患者要運動，最常聽到的理由就是，下班太累根本只想休息。

李韋辛提到，若把「533」的運動時間合併起來，總共150分鐘，在周末一口氣追回來，做一個「周末戰士」（Weekend Warrior），是否也有同樣效果？事實上，他指出，根據《美國醫學會雜誌》近期刊登一篇研究，將8萬9573位個案分成周末運動組（3萬7872人；42.2％）、規律運動組（2萬1473人；24％）及不運動組（3萬0228人；33.7％）進行分析，結果發現，若將「不運動組」的心血管患病率設定為基準值1，統計剩下2組發生心血管疾病的機率如下：

●心房顫動：周末戰士組為0.78、規律運動組為0.81。

●心肌梗塞：周末戰士組為0.73、規律運動組為0.65。

●心臟衰竭：周末戰士組為0.62、規律運動組為0.64。

●中風：周末戰士組為0.79、規律運動組為0.83。

李韋辛表示，從研究結果可知，兩者預防心血管疾病的效力是差不多的，因此他特別呼籲，就算下班很累想休息，無法規律運動，但只要挪出一周當中的1～2天集中運動，效果都會比不運動好。