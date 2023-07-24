富達投信指出，在各區域非投資等級債資金流向部分，歐美非投資級債較受投資人青睞。美國非投資等級債連三周買超，單周買超10.6億美元；歐洲非投資等級債連3三周買超，單周買超3.8億美元；亞洲非投資等級債則連四周賣超，單周賣超6,228萬美元。

至於新興市場債券資金流向部分，新興市場美元債轉為買超，單周買超4,364萬美元；新興市場當地貨幣計價債連三周買超，單周買超1.5億美元。

至於整體股票基金轉為賣超，單周賣超21.5億美元。富達投信說，國際股票基金轉為賣超，單周賣超4.5億美元。另美股也轉為賣超，單周賣超23.0億美元；歐洲連19周賣超，單周賣超16.4億美元。反倒是中國基金已連二周買超，單周買超13.5億美元；另新興市場連二周買超，單周買超16.6億美元。

在產業型類股資金流向部份，富達投信說，科技類股連四周買超，周買超18.1億美元；金融類股連二周買超，單周買超11.2億美元；能源類股轉為買超，單周買超5.0億美元。