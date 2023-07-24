國立中山大學與帛琉農漁暨環境部等單位簽署合作備忘錄。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學與帛琉農漁暨環境部等單位簽署合作備忘錄，雙方未來將強化藍碳經濟、氣候變遷、海洋生態系統保護及多樣性等面向的研究合作，共同進行海洋研究。中山大學教授群與帛琉科學家也將共享數據、技術和資源，解決海洋問題。

中山大學日前與帛琉農漁暨環境部、帛琉社區學院及帛琉國際珊瑚礁中心，在帛琉台灣藍海研討會上簽署合作備忘錄，未來將促進知識交流和共享，推動可持續海洋資源管理和保護，為台灣與帛琉的海洋研究和合作開創新契機。

帛琉農漁暨環境部長維史提（Steven Victor）表示，期待與中山大學合作，共同推動海洋科學研究，以保護和永續利用帛琉豐富的海洋資源，為帛琉帶來更多發展。

中山大學校長鄭英耀表示，海洋科學院院長洪慶章領導的科研團隊已在帛琉經濟海域完成了14天的藍碳碳匯調查採樣，為海洋碳匯基線、海洋資源和可持續發展提供更多合作與交流。

未來將強化雙方在海洋研究領域合作，包括藍碳經濟、氣候變遷、海洋生態系統保護及多樣性等議題。中山大學教授群將與帛琉科學家共同開展研究項目，共享數據、技術和資源，以解決海洋問題。

帛琉台灣藍海研討會邀請中山海科院院長洪慶章、國際金融研究學院院長董瑞斌及台灣海洋大學海洋環境與生態研究所教授周文臣等擔任講者。會中探討藍碳研究、可持續利用、海洋生態系統管理以及氣候變遷利基市場等議題。