美國汽車大廠福特與大陸電動車電池龍頭寧德時代合作，福特在美國導入寧德時代的技術設廠，投資總規模高達35億美元（約新台幣1098億）然而此事引起美國國會的注意，眾議院要求審查福特與寧德時代之間的許可協議以及稅收抵免的任何溝通訊息。

CNBC報導，美國眾議院歲入委員會及中共特別委員會要求福特提供合作協議的副本，福特與寧德時代、拜登政府之間針對稅收抵免進行的溝通訊息，眾議院質疑，新工廠僱用的大陸員工比重、是否有資格獲得補助、寧德時代與強迫勞動行為的連結，以及該合作是否能夠幫助美國降低對大陸電動車零件與原料的依賴。

眾議院提到，合作許可協議在2038年到期前，該工廠約2500個職位中有數百個位子是由大陸寧德時代的員工擔任，「儘管工廠高階主管是美國福特的員工，但似乎將依賴來自大陸的寧德時代員工維持長期運作。」

福特發言團隊表示公司正在審視眾議院的要求，並未直接回應質疑，「很多關於新工廠消息和揣測都是錯誤的，我們沒有像其他汽車製造商那樣，從亞洲購買電池，而是投資35億美元在福特全資子公司建造和營運的工廠中生產電池，為美國創造了2500個就業機會。這對客戶、對國家、對我們公司都有好處。」