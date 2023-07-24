教育部日前新聞稿提及台東縣信義國小學童過馬路後，在路口向左右停等的車輛敬禮，引發討論。有民間團體指出，駕駛停讓行人是義務，行人可以揮手致意，但沒有必要要卑躬屈膝對車輛鞠躬；還有長期提倡行人路權的網紅痛罵，跟駕駛鞠躬就像是看到皇帝，照片中甚至有學童幾乎90度鞠躬，「你對你父母都沒這麼尊敬好嗎？」

教育部22日新聞稿教育部全面推動『交通安全教育』，行人優先為首要」，提及台東縣信義國小緊臨省道台11線，校園周邊交通流量大、車速快，因此教導學童安全過馬路相當重要。校方並結合品格教育，教導學生整隊放學舉手過馬路，向駕駛揮手示意，快步過馬路後，在路邊向左右停等駕駛人鞠躬敬禮致謝。

不過台灣交通安全協會在臉書指出，在有行穿線的狀況下穿越，行人有通行的優先權；行人無需估算穿越通行的時間，是駕駛要注意行人穿越的時間點。

協會指出，在這樣的場合穿越，行人為了安全可以觀察來車，但行人觀察來車不是義務，駕駛觀察行人才是義務；駕駛停讓行人是義務，行人可以揮手致意，但沒有義務，也沒有必要要卑躬屈膝的對車輛鞠躬。

另外網紅Cheap指出，校方讓學生整隊舉手過馬路，向駕駛揮手示意，在快步過馬路後，還要在路邊向駕駛人鞠躬致謝，此舉讓他認為「完全違背人本交通，教壞囝仔大小，『有夠可悲』」。他表示駕駛停讓行人不是美德而是法律規定，發文直酸「是看到皇帝嗎？」