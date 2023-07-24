無照男遭攔查辱警「共匪」 辯壓力很大遭判刑拘役35日

黃姓男子無照騎機車，去年8月26日晚間7點遭警攔查，他心生不滿，怒罵員警「你要當共匪、當共諜嗎」，以此方式貶損員警的人格，被控侮辱公務員罪，士林地院日前審結，依法判處拘役35日，得易科罰金3萬5000元，可上訴。

黃姓男子案發當天在騎車沒開大燈，同時又安全帽沒扣好，遭員警攔查，他自稱是外交官，辱罵員警「你違法違規違紀，你要當警察，還是你要當共匪，你要當共諜嗎」當場遭員警被制伏，壓在地上時，他大喊對不起，但為時已晚，警方，仍依妨害公務罪送辦。

黃辯稱「我的工作有特殊性，是要阻止中共打台灣，並要將中共勢力擋住，當時警員突然來煩我，我壓力很大才這樣說，並不是要辱罵他」經法官勘驗員警秘錄器的影片，發現黃男走向前拉下口罩，數次以手指指稱：「當警察是要維護社會治安，不是要強取別人的摩托車鑰匙，你違法違規違紀」警員回應「你沒有駕照你騎什麼車啦」。

判決指出，黃男經警禁止駕駛機車，因而心生不滿，難以消解情緒，對在場警員口出惡言，踐踏公權力之正當行使，對公權力之執行所生危害非輕，黃男自始否認犯行，難認其有何悔意，犯後態度未佳，依法判刑。