太平警分局於長龍路段執行「環、警、監」聯合稽查勤務，頭汴里里長江思涵自掏腰包慰勞警方。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區長龍路是許多重機追焦勝地，日前台中市太平警分局進行聯合稽查，短短兩小時即揪出噪音、不當改裝等19件違規；令人感到窩心的是當地里長看到阿SIR頂著炎炎夏日揮汗大執法，特別購買數十杯清涼的飲料來慰勞，讓員警備感溫馨。

台中市太平區長龍路沿線俗稱136縣道，因山區道路崎嶇、彎道多，為大型重機車車友熱門車聚及追焦勝地，常因駕駛人不遵守交通規則，影響居民安寧作息。

太平分局為防制山區長龍路沿線危險駕車，同時遏止不當改裝及噪音車輛影響民眾居住安寧，從7月份起每周針對該路段執行重點取締，並聯合環保局及監理站執行「環、警、監」稽查，希望還靜於民。

日前周末太平警分局動用近20名警力於長龍路段執行「環、警、監」聯合稽查勤務，短短兩小時即取締噪音車輛8件、不當改裝車體7件、無照(越級)駕駛4件，共計19件，將依「噪音管制法」及「道路交通管理處罰條例」等規定開罰；另駕駛人如有危險駕駛等行為，最高可處新台幣3萬6000元整，嚴重者還恐觸及刑法之公共危險罪。

勤務中讓人感到窩心的是，頭汴里長江思涵有感酷暑之下警察弟兄們的辛勞，特別購買數十杯清涼的飲料來打氣，還有許多當地住戶也肯定警方頻比「讚！」江思涵表示，最近天氣特別炎熱，又常看到派出所的兄弟為地方治安、交通的付出，買些飲料來為他們加油打氣。

太平分局表示，長龍路沿線為警方取締噪音、改裝車輛的重點地段，希望車友們前來賞景或小聚一定要有安全駕駛及守法的觀念；其次，為掌握轄內重要路段及噪音車出沒之熱時、熱點，透過大數據統計，精準執法取締違規車輛，也呼籲民眾切勿任意改裝車輛或拆除消音器，避免影響安寧秩序及用路人權益。