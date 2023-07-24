國民黨立委參選人羅智強日前拋出籌組「政黨輪替大聯盟」，遭炮轟而急喊卡。但有前總統馬英九好友之稱的律師陳長文喊話，「請侯發起政黨輪替大聯盟」，國民黨主席朱立倫23日在全代會指出，國民黨重返執政後將組「執政大聯盟」。羅智強表示，非常感謝朱立倫、陳長文還他公道，並期待第三方公正人士透過公正平台來推動。

羅智強指出，非常感謝朱立倫、陳長文還他公道，1個半月前提出政黨輪替大聯盟，其實和朱立倫先前提的非綠大聯盟及全代會推的執政大聯盟，是一模一樣的概念，都包含2個重要元素，也就是打破國民黨總統參選人侯友宜民調低迷的有效路徑，民意之所在、民心之所向很清楚，無非就是政黨輪替，政黨存在的用意不是追求個別政黨勝選。

他說，當時提出政黨輪替大聯盟，就是呼籲在野休兵，不要一天到晚拿放大鏡檢視侯友宜，或和柯文哲吵架，在野的公約數就是監督執政黨。但不論是非綠大聯盟和執政大聯盟，名字可以多考慮一下，現在想要正黨輪替的，其時不只是非綠的人，包括一些綠營也想政黨輪替，一開始界定非綠其實反而範圍比較小。

至於具體方式，羅智強說明，可以考慮第三方公正人士透過公正平台來推動，不一定要國民黨或民眾黨進行，兩黨終究還是有選舉上的利害關係和紛擾，如果有第三方公正者，有更高的公正性、中立性，又有社會的名望，期待第三方公正平台出現。