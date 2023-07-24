概念股方面，算力概念股再度走強，鴻博股份、雲賽智聯、焦點科技封漲停，浪潮資訊一度逼近漲停。房地產產業鏈盤中異動，創新藥板塊表現活躍，景峰醫藥漲停。
下跌方面，大消費、農業板塊陷入調整，大湖股份觸及跌停。總體來看，個股漲多跌少，兩市超過2,700檔個股飄紅。截至午間收盤，滬指報3,170.3點，漲0.08％；深成指報10,774.09點，跌0.33％；創指報2,148.41點，跌0.68％。
盤面上，中船系、算力相關類股漲幅居前。乳業、氟化工、食品加工概念股跌幅居前。
滬深兩市大盤24日早盤震盪衝高回落，三大指數一度翻紅，隨後創業板指再度下挫。
概念股方面，算力概念股再度走強，鴻博股份、雲賽智聯、焦點科技封漲停，浪潮資訊一度逼近漲停。房地產產業鏈盤中異動，創新藥板塊表現活躍，景峰醫藥漲停。
下跌方面，大消費、農業板塊陷入調整，大湖股份觸及跌停。總體來看，個股漲多跌少，兩市超過2,700檔個股飄紅。截至午間收盤，滬指報3,170.3點，漲0.08％；深成指報10,774.09點，跌0.33％；創指報2,148.41點，跌0.68％。
盤面上，中船系、算力相關類股漲幅居前。乳業、氟化工、食品加工概念股跌幅居前。
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