高市府經發局攜手在地電動車業者建置的高雄館，短短三天創下佳績，現場訂單預估達新臺幣約5000萬元，未來衍生商機達新臺幣至少約2億元以上。（高市經發局提供）

高雄館參展廠商向買主介紹產品。（高市經發局提供）

高市府積極發展電動車產業，近日經發局受邀參加2023年泰國曼谷「台灣形象展EXPO」，經發局與參展車商共同舉行「鏈結高雄 商機媒合會」，現場訂單拿下約5000萬元，預估未來衍生商機至少2億元以上，為在地電動車產業更進一步打開泰國市場，更加深化高雄新南向重要對接窗口的品牌定位。

經發局指出，「高雄館」開幕後即獲得泰國當地買主的密切注意，汽車廠Carryboy也探詢合作商機，高雄電動車產業從上游材料、中游零組件、下游成車一應俱全，讓全場留下深刻印象，成功協助高雄企業與泰國市場建立起鏈結，提高當地買主未來持續擴大合作的高度意願。

高市府經發局也特地參訪「泰國特斯拉」美譽的EA集團及有量科技泰國工廠，其重要推手集團創辦人兼執行長Somphote Ahunai偕同有量科技董事長Chatpraon Sripratum、總經理李誌誠親自接待，高市經發局長廖泰翔除與Somphote Ahunai執行長針對電動車發展交流，也向李總經理當面表達期待促成有量科技投資高雄，獲得正面回應，表示已規畫近期赴高雄勘查。

廖泰翔指出，泰國為國際重要汽車生產聚落，也積極推動電動車產業，高雄身為新南向重要對接窗口，為協助在地業者爭取泰國電動車商機，對於有意願進軍新南向市場的在地廠商，市府將持續提供協助，運用高雄新南向對接優勢，搶攻東南亞電動車市場龐大商機。