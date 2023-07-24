立法院副院長蔡其昌23日於吳厝一街舉辦自來水延管工程會勘說明進度。（潘虹恩攝）

台中市清水區吳厝里用戶地處偏遠，多次陳情辦理自來水延管，經立法院副院長蔡其昌爭取納入前瞻計畫無自來水供水改善計畫第4期經費補助，成功爭取自來水延管工程。蔡其昌23日舉辦會勘說明進度，預計9月底完工通水，讓偏遠地區也能擁有安全、乾淨用水。

清水區吳厝里諸多用戶家中無裝設自來水，日前向蔡其昌陳情爭取自來水延管，以解決用水不便的問題。蔡其昌24日邀集台中市議員王立任、楊典忠、吳厝里長吳水通及相關單位前往吳厝一街會勘，說明工程進度；目前284萬工程經費已核定，預計8月中旬施作、9月底完工通水。

蔡其昌說，吳厝里屬相對偏遠的地區，資源較不足，雖然此次自來水延管戶數不多、總經費也不算高，但是分攤的經費對偏遠地區民眾還是非常困難，因此特別向中央爭取補助經費，配合市政府路修經費，順利讓吳厝一街的住戶能夠有乾淨的自來水使用，對於大家健康、生活、公共服務的便利性都有幫助。最重要的是能夠更加照顧偏遠地區的人民、投入更多資源支持，拉近台中市城鄉差距。

蔡其昌表示，經吳水通多次陳情，近幾年他也協助爭取中央經費補助吳厝國小校舍整修、增設冷氣、操場及運動設施改建、農路的改善等建設，希望帶給清水山上地區更好的資源及生活環境，解決民眾所遇到的問題。

吳水通則表示，感謝蔡其昌副院長協助，近年為吳厝里爭取吳厝國小校園改善、農路改善以及自來水延管工程等幾乎都是不可能的任務，副院長一一完成，讓里民有更好的生活環境。

台灣自來水公司大雅營運所主任陳品如說，目前此案預算都已編列完成，待路權核發後即可施工，預計今年9月底前即可完工，希望鄰里之間協助宣導，讓此次延管的周圍住戶有更多人能夠前來申請自來水，達到最大的效益。