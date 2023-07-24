一名男子發現住頂樓的鄰居，已連續7天不分晝夜燈火通明，令他相當不解問「我該注意什麼？」圖文曝光後，不少知情的網友說，鄰居的家中可能在辦喪事，為讓往生的親人能找到回家的路，才會全天候開著燈，「通常是在守喪，你快準備白包」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，他觀察鄰居家不論白天黑夜，已連續7天沒關燈，他好奇問「我該注意什麼？」從原PO上傳的照片來看，傍晚一處公寓大樓的陽台燈火通明，和其他戶人家形成強烈對比。

貼文引發逾4千網關注，不少知情人表示，原PO的鄰居家可能有親人過世，正在辦喪「通常是喪事」、「家有喪事」、「守喪會全天開著」、「有喪事，晚上是不關燈的」、「通常是在辦喪，你快準備白包」、「可能家中有喪」、「家有喪事，不能關燈7天」。

根據民間習俗，家中若有親人往生，一直到其出殯前，家中要保持燈火通明，讓往生的親人能夠找到回家的路，包括靈堂的香、蠟燭都要24小時焚燒，引領往生親人的靈魂能順利回到家中。

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