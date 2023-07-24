富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高(日告)欣表示，近期投資策略除了蒐羅全球AI新經濟關鍵大廠外，更布局在半導體大廠及半導體主題ETF，可望同時受惠於AI投資浪潮及半導體周期之強勢復甦。

全球AI相關技術及應用持續精進，以超乎想像的速度改變世界，蔓延至人們生活周遭，同時衍生龐大商機，使得AI市場如輝達執行長黃仁勳所說，正在經歷「iPhone時刻」，根據Grandview research預估至2030年全球AI規模年複合成長率達37.3%，此亦反映在當前股市，美股市場持續受到AI熱潮帶動，資金不斷湧入。

歷史經驗顯示，全球半導體行業具有周期性，由當前外資預估，即便下半年復甦力道不足，惟半導體代工廠供應減少有望使下半年庫存耗盡，處在U型周期底部，加上AI趨勢帶動下，有望掀起一波強勢反彈，如富邦AI智能新趨勢多重資產型基金，由於其投資策略亦布局在半導體大廠及半導體主題ETF，可望受惠。

根據輝達(Nvidia)2023Q1財報顯示，Data Center部門營收占比為最高達60%，亦是其目前成長最快速的部門，第二大營收占比則是Gaming的32%，在其Ampere新架構的強健性能下，有望帶動GPU升級潮，另外其Q1毛利率達約70%，更是超過諸多分析師預期之66.9%，且根據其截至7月底的營收預期達約110億美元，此數字已高於過往單季最高之82.8億美元近33%，顯示輝達受惠於AI浪潮程度比想像巨大。

高(日告)欣表示，全球科技仍在高速成長期，產業發展延續，當前富邦AI智能新趨勢多重資產型基金投資策略為增股減債，主要持有股票，並輔以受益憑證(ETF)為增加收益之標的。持股以半導體、科技、新能源產業為主，其他高成長科技為輔，持續看好以半導體為首的科技股。此外，判斷短期美股下檔空間有限，股票部位預計維持在65%，受益憑證(股票型、指數股票型)亦預計維持在25%，持股結構轉為較積極。