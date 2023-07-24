詩特莉「月舞」、「月舞之錦」精緻設計讓禮盒質感滿分，高端贈禮或自用收藏都合適，1800元起。（詩特莉提供／朱世凱台北傳真）

時序進入夏末，即將迎來象徵團圓的中秋節，糕點業者在此刻紛推相關禮盒。「微熱山丘」推出全新「中秋雙層禮盒」，可一次品嚐應景月餅與經典鳳梨酥，並將經典酸甜水果入料打造成水果月餅；Aunt Stella詩特莉特別以「the Perfect Harvest Moment」為主題設計秋季禮盒，凡於８月６日前下訂折後金額滿10000元即可再享92折，另亦提供企業客製服務。

微熱山丘首度推出「中秋雙層禮盒」，一次將數款中秋美點放進雙層禮盒中，上層擺放中秋限定鳳梨奶黃月餅及紅玉蘋果月餅，下層則加入經典鳳梨酥及蘋果酥。經典口味「鳳梨奶黃月餅」，內餡使用風味濃郁的經典鳳梨醬，搭配細緻滑順的鹹香奶黃，入口的酸甜滋味、絲滑奶黃和鳳梨天然纖維口感，整體層次鮮明卻又優雅融合；「紅玉蘋果月餅」則選用日本青森紅玉蘋果內餡，結合台灣經典烤地瓜，柔軟細膩的地瓜泥與顆顆分明的蘋果丁於口中交織出和諧的溫潤感。

因應新品「中秋雙層禮盒」，微熱山丘今年也相應推出搭配中秋雙層禮盒的限定布提袋，以品牌精神「From Fruits To Delights」交織成台灣島造型，以在地真實美味傳遞島嶼豐收意象。8月31日前預購，禮盒將有優惠價，單筆訂單金額滿2000元免運費，詳情可查官網。

詩特莉今年不僅將過往廣受喜愛的風呂敷禮盒使用絲質布巾包裹，讓禮盒質感加分，另有與「兒福聯盟」攜手合作的公益款禮盒，以及品牌經典木盒與書盒等多種選擇。除了禮盒設計，內容物亦蘊藏豐富驚喜，包含「南瓜起司楓葉餅乾」、「高樹鄉金鑽鳳梨球」、「南法百香果餅乾」、「九鬼特濃胡麻兔子餅乾」等，滿足各式贈禮需求。

品牌去年推出風呂敷禮盒後即創造一波搶購熱潮，今年以秋夜的靜謐藍色，以手工筆觸呈現品牌經典版式，禮盒內含品牌限量紀念款「迷你牛奶罐」，特選鶯歌陶瓷廠手工燒製，可當家中擺飾增添儀式感、或當擴香瓶、收納筆筒等多種用途，為企業主管與重要客戶年節贈禮首選，禮盒售價2450元，全台限量1500盒。另有布紋材質的雙層圓形盒「月舞」，有團圓、圓滿之寓意，輔以皮扣等觸手可及的細節，售價1800元，全台限量5000盒。

品牌今年中秋攜手「兒福聯盟」共同推出「月韶」公益款禮盒，9月30日前凡購買「月韶」方鐵盒，每售出一盒詩特莉即提撥20元捐贈予兒福聯盟。