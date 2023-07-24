新北市高灘處今年6至7月共舉辦4梯次「2023新北濕地夏令營-來趟水水的奇幻冒險吧」，8月份將推出「小小濕樂園系列活動」，要帶大家認識「蘆葦」，製作「蘆葦紙漿杯墊」，活動詳情可至高灘處官網或大漢溪濕地生態廊道服務中心臉書粉絲專頁查詢。

高灘處長張修銘表示，4梯次的夏令營，場場額滿，參與的小朋友在專業講師的引導下，在湳仔溝抽水站認識抽水站的大型機器對於防洪的重要功用，並實際走訪板橋新海三期人工濕地，近距離觀察豐富多樣的生態環境，學習如何辨識不同種類的鳥、水棲生物和植物，另外進行了水質檢測學習課程，透過體驗生態、動手創作，讓孩子們在這個夏天走進濕地、感受生態。

參加的學員吳同學開心的表示，印象最深刻的是一日農夫的割稻體驗，戴起斗笠、走進水稻田裡，體會到農耕的辛苦，以後一定會更加珍惜食物。小朋友們在老師分享中也了解水稻田除了糧食生產功能外，還有涵養水資源、調蓄洪水、淨化水質、庇護水鳥繁殖覓食、調節當地氣候等生態功能。

學員們透過感官體驗，認識濕地保育的重要性，進而啟發對自然環境的關心與保護。參與活動的朱老師開心的分享，在學習手冊裡看到孩子們對濕地生態有更多的認識與體會，還包括小朋友寫到「我希望減少垃圾汙染，幫助這個地球」、「希望未來可以有更多濕地供動植物棲息，河水也能變得更加乾淨」、「我以後會常來濕地維護」等心得反饋。寓教於樂的生態課程讓孩子們得以暫時放下3C產品、親近大自然，獲得不同於學校上課的學習體驗！

張修銘提到，高灘處持續推廣環境教育不遺餘力，今年沒參與到夏令營的民眾也別擔心，未來還會舉辦更多濕地相關活動，新北河濱的濕地每個月也都有「小小濕樂園系列活動」，透過導覽及手作，帶大家認識濕地，歡迎親子家庭及對濕地有興趣的民眾報名參加。