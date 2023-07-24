由於基隆市國中及國小的課桌椅普偏使用都已經超過10年，基隆市政府教育處表示，將自今年起，分4年編列4000萬元預算，全數汰換全市國中小的2.2萬張學生課桌椅。

基隆市政府教育處表示，基隆市公立國中小學生共計約2.2萬人，一般說來，國中小課桌椅使用年限5年，但基隆市已10年以上未汰換更新學生課桌椅。為使學生學習更加無虞，自112學年起，採高年級至低年級順序汰換更新，並從113年起分4年編列預算，全數完成汰換。

成功國小總務主任鍾宏昇表示，課桌椅是學生每天一定接觸的物品，更新後可以更安心學習，總算不用再擔心課桌椅搖晃的問題。東信國小校長曾恕華也說，非常感謝市府編列預算為學生添購新的課桌椅，新的可調式課桌椅可以配合學生身高做調整，改善學生的坐姿和姿勢，減少潛在的腰椎和其他健康問題，是非常必要的投資。

基隆市長謝國樑表示，課桌椅是學生每天使用最頻繁的設備，務必安全友善！本次課桌椅更新，考量SDGS環保永續以及孩童發展，由學校選擇適合學生學習的課桌椅型式，以木製可調式桌椅優先。

至於汰換或庫存的課桌椅，市府也鼓勵學校活化再利用，配合學生木工再製活動，美化校園環境或再造創意空間，使效益最大化，達淨零排放的要求。五堵國小利用汰換庫存的課桌椅，將穿堂美化改造為「鳥語書香」的閱讀空間，就是最佳的活化再利用示範。

基隆市112年度先行編列867萬9000元，汰換更新小六及國三學生4831張課桌椅，後續則依學生人數逐年編列預算，預計4年內完成全市國中小2萬2000張課桌椅更新，提供學生安全有愛的學習環境。