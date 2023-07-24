病患得到癌症後會感到很徬徨，心情沮喪，甚至家人也不知道怎麼面對，如何照顧？中醫大新竹附設醫院和新竹縣腸腸久久協會將在8月12日上午在教學大樓五樓階梯會議室舉辦病友會，由院長陳自諒和外科部長沈名吟先、病友以及家屬分享如何抗癌。

大腸直腸外科主任邵彥誠表示，有位王姓病友是大腸直腸癌第三期，先做放射線治療跟化學藥物治療，原本約5公分的腫瘤縮小到約2公分，最後由達文西手術切除直腸癌，手術之後1年半，腫瘤期別從第3期降到第1期，之後接受化療，目前每3個月回來追蹤。

王姓病友手術前擔心，直腸癌切除會造成生活上的困擾，比如說頻便，失禁等問題，但術後都沒有發生，目前已經回到工作崗位，生活恢復正常，非常樂意和癌友分享抗癌過程，希望給癌友心靈上的支撐和幫助。

營養師黃琳惠指出，癌症患者除了生食、菸酒、檳榔、毒品及特殊偏方外，飲食上沒有太多限制，為避免體重減輕，應均衡攝取六大類食物，尤其是新鮮的蔬菜水果還有優質的蛋白質，同時避免過度加工、燒烤、精緻的飲食，都是維持體重及免疫功能的關鍵營養素。充足的熱量及蛋白質攝取，並依照個人需求或營養師規劃，考慮補充其他的營養素，例如魚油、高蛋白粉或麩醯胺酸等，不要盲目補充。

分享會由大腸直腸外科醫師張巨成演講「大腸直腸癌手術後化學治療的副作用及衛教」，營養師黃琳惠說明「培養抗癌好食力」，最後邀請三位病友分享抗癌歷程，有興趣的民眾若有大腸直腸癌相關問題，都可在病友會諮詢醫師和營養師。