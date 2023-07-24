大陸有「世界工廠」的稱號，近年受陸美關係不佳、地緣政治角力影響，許多跨國企業將越南視為大陸的替代選擇，但有韓媒指出，越南缺電危機越演越烈，主要工業區包括海防、北寧和同奈等的電力供應連續中斷，當地電子業者無奈表示，每週停電高達3到4次，已經影響生產。

根據《Businesskorea》報導，越南供電狀況不斷惡化，經常面臨停電，因為炎熱和乾旱導致電力需求激增，造成海防、北寧和同奈等地的電力供應受影響。有4家在該地區營運的頂尖韓企透露，今年至少經歷了一次停電。

越南電子業代表說，每週停電3到4次，足以擾亂工廠的生產。因目前各地情況不同，據了解，工廠正在尋求聯合解決方案以應對停電。

報導提到，韓企在越南的投資逐漸增加，業者已呼籲越南政府優先解決電力短缺問題。根據統計，去年共有303家韓企在越南設立法人，年增率達30.6%，比最大投資國大陸多出約56%。

此外，越南外企還面臨電價飆升的問題，越南在今年稍早大幅調升電價，以解決國有電力公司的虧損。越南3月上調平均電價13.7%至28.2%，是2017年以來首見兩位數調幅。一位韓企不滿地說，越南不僅缺電，電價還飛漲，對企業造成沉重負擔。

另根據越南媒體《VnExpress》報導，作為歐洲企業與越南政府重要溝通管道的歐洲商會，近日發表調查指出，缺電對當地歐洲企業造成衝擊，當中有60%的受訪會員稱飽受缺電所苦，其中10%的受訪會員更說，缺電已嚴重影響其營運。