紐西蘭司法部長艾藍（Kiritapu Allan），今天因酒駕車禍遭起訴而選擇辭職，這是紐西蘭10月大選前，現任工黨政府所面臨的新挫折。
綜合法新社與路透社報導，艾藍表示，她的職位現在「站不住腳」，她已告訴總理希金斯（Chris Hipkins）「立即」辭去職務。
希金斯證實，艾藍昨天晚間發生車禍後，遭控粗心駕駛與拒絕配合警察。
希金斯說，警方還向艾藍發出違規通知，因為她酒測超標。
事故發生後，艾藍被警方短暫拘留，有關事故更多細節則未立即公布。
紐西蘭將於10月14日舉行選舉。艾藍是3月以來，第4位在中左翼的工黨政府中辭職的部長。
本月民意調查顯示，希金斯領導的工黨政府與主要反對黨國家黨（National Party）競爭非常激烈，工黨政府支持度僅次於中右翼的國家黨。
希金斯告訴艾藍，他認為她不適合擔任部長。希金斯說：「司法部長被控刑事犯罪也是站不住腳的。」
艾藍在一份聲明中表示：「最近幾週，我遇到許多個人困難。請了假來解決這些問題，並相信自己能在擔任部長的壓力下面對這些挑戰。但我昨天的行為證明，我並不適任。」
艾藍曾被譽為前總理阿爾登（Jacinda Ardern）的潛在接班人，她表示將花時間考慮自己的政治未來。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120724
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