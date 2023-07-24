大陸國家發展改革委固定資產投資司副司長韓志峰24日坦言，民間投資增長確實承受較大壓力，發改委對這一情況高度重視、密切關注。同時，受需求不足等問題影響，有的企業信心尚未完全恢復。

據上海證券報，韓志峰表示，今年上半年，除房地產開發以外的民間投資年增9.4％，增速比全部投資高5.6個百分點；製造業民間投資增長8.4％，比製造業整體投資高出2.4個百分點，特別是清潔能源、電動汽車等領域民間投資比較活躍。

韓志峰直言，當前民間投資主要面臨幾方面問題。從投資信心看，受需求不足等問題影響，有的企業信心尚未完全恢復。從投資方向看，傳統行業的增長空間受限，而對新興行業，有的民營企業看不清、把不准發展趨勢，投資方向不明。

他續稱，從准入門檻看，有些民營企業參與投資意願較強的項目，還存在一些不合理的門檻限制。從要素獲取看，民營企業融資難、融資貴的問題仍然存在，有的民間投資項目還受到用地、用能等關鍵要素制約。

韓志峰說，針對民間投資面臨的問題，《關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》提出了相應的政策措施。