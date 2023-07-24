大S（徐熙媛）前年與汪小菲結束10年婚姻，但自去年雙方就為生活費事宜槓上，不停在網上隔空交火，而日前汪小菲曾在社群網站上曝光家人的照片，再度引發大S不滿；對此，張蘭23日直播中疑似暗酸大S此事。

張蘭昨（23）日的直播中先是讓家人背對著鏡頭，後來便大聲喊要家人向觀眾打招呼「要做一個有禮貌的寶寶」但當家人轉頭後，張蘭嚇到直接把鏡頭移到另外一邊，直呼「寶寶！你可不能出鏡，你一露臉，我和你爸就有麻煩了，你說你長這麼帥卻不能見人，奶奶急死了」讓外界猜測她疑似在藉此暗酸大S。

此外，有另一部分網友認為，張蘭因先前違規遭到系統扣分，因此不能販賣酸辣粉，才會把家人搬出來當作賣點，紛紛怒批她「只是賺錢工具罷了」、「老油條了，調情這塊最服張蘭」、「一把年紀還賺這種錢也是張姐應得的」。

然而，今（24）日張蘭在社群上曬出與家人的合照，雖家人戴著墨鏡看不清楚五官，但長相確實和汪小菲十分神似，不過此舉又再度引來網友的批評。