艾斯巴達公司造成鳳山溪汙染事件，縣府和關西鎮公所聯手調派2部怪手，挖掘受汙染的底泥。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鎮鳳山溪6月發生汙染，縣府查出汙染源來自艾斯巴達公司，祭出960萬元罰鍰，該公司未提相關清除計畫，縣長楊文科指示與關西鎮公所代為清除汙泥，24日會同關西鎮長陳光彩等人到現場視察清汙採樣作業，2部怪手將把汙泥清除，環保局預計2週完成檢驗報告，後續向艾斯巴達追討相關清除費用。

楊文科說，艾斯巴達公司堆置的廢溶液，從邊坡流下吸附在鳳山溪底泥，造成水源汙染，因該公司事發後毫無作為，縣府和關西鎮公所聯手先以人工挖除邊坡汙染土壤外，24日調派2部怪手將向下挖1公尺底泥，做全程錄影保存證據交給檢察官，直到證明底泥乾淨無疑慮。

楊文科指關西水汙染是長年問題，已建議中央將鳳山溪依自來水法劃為自來水水質水量保護區，縣府也加強在自來水取水口加設監測儀器，確保水質乾淨，短期要設工廠的加強嚴格審核，已設廠部分則是保障合法、打擊非法，加強稽查，需要關西鄉親合作打拚才會徹底根絕，相信關西一定會恢復過去的好山好水。

環保局長朱振群說，24日會把移除底泥送往檢驗室採樣分析，確認所有受汙底泥都清乾淨後，怪手挖掘工作才會停止，最快8月上旬會有檢測分析結果，如還有問題會繼續再找團隊協助清乾淨。

朱振群指清除作業應為行為人艾斯巴達公司提出計畫，縣府與公所主動聯手清除，費用都會列在跟艾斯巴達求償的清單中，挖起的底泥會跟先前清出的14袋汙泥找合格清潔廠商，依廢清法相關規定妥善處理。

朱振群表示，關西鳳山溪沿岸列管事廢、水汙法列管共有13家廠商，上週除水汙法列管的5家還沒查完，查完的8家都符合法規規範，近期將在取水口上游再加裝水質監測裝置，以24小時網路即時連線，讓全民一起監督，並已派駐專人駐點，每月定期人工採樣，保障水質安全，另正規畫加強設置監視系統，嚴防不肖業者擅自汙染環境。

另外，牛欄河上游跟桃園合作平台，會與桃園市環保局共同打擊非法，桃園市已對8家廠商列冊管理加強稽查，第一時間發現問題，解決問題。