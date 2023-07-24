日本女星廣末涼子有著「20世紀末最正美少女」的別稱，近期她爆出與一名米其林一星名廚鳥羽周作發生「婚外情」的消息後，形象重創，丟失不少廣告、代言。近日廣末涼子透過經紀公司的網站，表示已經與丈夫井筒順離婚。據了解，廣末涼子之所以可以「光速離婚」是因為給了對方極大筆分手費。

廣末涼子從6月被踢爆出軌名廚鳥羽周作，到7月23日宣布正式離婚，僅經過1個半月，打破外界評估會陷入長期官司的預測。日媒《週刊女性》找來日本律師分析此案，該律師表示，廣末涼子已經坦承不倫行為，根據以往經驗，需為此承諾付出巨額的賠償金，令對方答應離婚。還有另一種可能，由於老公Candle June也被週刊爆料不倫，倘若被抓住出軌證據並承認事實，女方則無需支付賠償金，雙方同意離婚。

據《Weekly Women's PRIME》採訪稱，廣末方面正在調查 Candle 先生與女性的關係以及他的外遇事實。當然，廣末確實也有外遇，但到了離婚審判的時候，她才明白「原來丈夫也有外遇」，但要證明過去的戀情是非常困難的，即使找到了那個人並證明了這一點，也需要相當長的時間。此外，女演員爭取離婚並不是一個好形象，而且那段期間要工作也很困難。

由於廣末涼子出軌，她的照片和影片已從與他有商業合同的所有四家公司的官方網站上刪除，而原本擔任MC的特別音樂節目《東京電視台音樂祭》的出演以及原定拍攝的電影也被取消。據業內人士透露，「毫無疑問，身陷雙重外遇的廣末先生工作處境十分困難，但外遇本身並不是犯罪，在娛樂圈，捲土重來會隨著時間得到解決。」