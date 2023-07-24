台灣國境解封，為吸引國內外遊客聚焦台灣旅遊，交通部觀光局結合各部會及地方政府觀光資源舉辦「觀光亮點獎」評選，全台灣共有42個政府機關、123個景點及體驗活動報名參選，第1階段初選活動，經過全民網路票選投出192萬餘票及專家學者書面評選激烈競爭後，有36個觀光亮點入圍，其中苗栗縣政府推薦的「舊山線鐵道自行車」衝出票選最高票。

除舊山線鐵道自行車獲得網路票選最高票，入圍的還有遇見雪霸．漫遊雪見—雪見遊憩區（生態類-景點暨設施組）、出磺坑礦業歷史現場（文化類-景點暨設施組）、山椒魚帶我遊觀霧–雪霸國家公園觀霧暑期生態解說系列活動（生態類-活動暨體驗組）、桐遊臺灣客家文化館（文化類-活動暨體驗組）。

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，傳統景點加上創新的體驗元素，獲得民眾青睞，也為未來台灣觀光的新方向之1。為協助推動數位發展，以及進行區域內觀光資源盤點，與業界一同開發更多元的市場，促進觀光產業升級產品與服務。地方政府提供業界有力支援，並吸引國際觀光客到地方旅遊，「觀光亮點獎」是彼此攜手合作的開始。

縣長鍾東錦表示，苗栗擁有豐富的天然觀光資源且融合多種族群，結合歷史文化除了具有教育的意義外，更打破以往觀光模式，深度體驗苗栗的慢活魅力，帶動整體觀光產業發展。

文觀局指出，目前仍持續進行「觀光亮點體驗特派員」活動，歡迎民眾踴躍參加，民眾只要任遊觀光亮點，現場拍照上傳就有機會獲得星級飯店住宿、吃到飽餐券等好禮，活動到112年7月31日截止。