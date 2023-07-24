由中國、巴西、俄羅斯、印度和南非組成的金磚國家（BRICS）輪值主席國南非，目前已向全球南方國家領導人發出了70份邀請，此前希望受邀參加峰會的法國總統馬克宏並未收到這次邀請。除此之外，美國、英國等西方國家領導人也未受到邀請。

金磚國家峰會定於8月22日至24日，在南非約翰內斯堡舉辦。法國《輿論報》6月12日消息稱，馬克宏6月初與金磚國家輪值主席國南非總統拉瑪佛沙通話，提出參加本屆金磚峰會的想法。有非洲媒體報導稱，拉瑪佛沙對於該請求「頗為意外」，如果馬克宏參加，他將成為七國集團（G7）國家中首位出席金磚峰會的領導人。

對於本屆金磚峰會，南非總統府7月19日發布聲明稱，經雙方協商同意，俄羅斯總統普丁將不會前往南非出席。培斯科夫表示，普丁將以視訊方式全程出席金磚峰會。

據《俄羅斯衛星通訊社》23日援引南非「新聞24小時」網站報導，南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）20日告訴媒體，拉瑪佛沙決定邀請非洲大陸所有國家領導人，是因為金磚國家一直積極參與非洲事務，而南非認為，在擔任輪值主席國期間，利用這段時間促進非洲大陸的發展是很重要的，尤其要把焦點集中在非洲大陸自由貿易協定上。

報導稱，蘇克拉爾表示，雖然沒有邀請西方國家，但金磚國家從來沒有說過不與後者溝通交談，「我們在解決全球共同問題方面與（西方）社會接觸。」

另外，蘇克拉爾說，「大家都知道，今年是中國和南非建交25周年。所以，這是慶祝這一里程碑的合適機會。」他還說，南非還將慶祝和印度建立正式外交關係30周年。