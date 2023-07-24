台電北區施工處在湖口鄉發包的工程，廠商將土石堆放在私有地有4、5層樓高，其旁並有民宅。（吳淑君提供／羅浚濱新竹傳真）

台電北區施工處在湖口鄉發包的工程，廠商將土石堆放在私有地，鐵皮圍籬多有破損，颱風豪雨將流入野溪造成災害。（吳淑君提供／羅浚濱新竹傳真）

台電輸變電工程處北區施工處發包的161KV大潭（甲）~梅湖線土建暨附屬機電統包工程（二工區），廠商將挖掘的土方，堆置在湖口國小對面私有地上，堆置已有4、5層樓高，湖口鄉長吳淑君24日到場勘察，指堆置土方處未做相關防護措施，若颱風造成土方流入野溪造成相關災害，台電要負所有責任。

台電輸變電工程處為提昇北部地區離岸風電併網容量及供電品質，由北區施工處發包27.5億的161KV大潭（甲）~梅湖線土建暨附屬機電統包工程（二工區），得標廠商在2021年6月施工，預計2025年1月完工。

該工程包含2座壓入式沉箱工作井，及內徑3.9公尺、長1887公尺的潛盾隧道，得標廠商 租用湖口國小對面台1線一處私有地，用鐵皮圍起堆置工程挖掘的土方。

吳淑君說，該土方堆置處完全沒做防護措施，風大時塵土飛揚，影響人車和學童通行安全，5月19日下雨時，更有部分土方流入野溪，造成堵塞，使水流斷面縮減的情形。

吳淑君指杜蘇苪颱風將來襲，她24日巡視到湖口國小附近時，發現該處堆置的土方已有4、5層樓高，並高於附近的民宅，鐵皮圍籬大多破損，若杜蘇苪颱風帶來豪大雨，土方勢必會流入野溪造成溪水暴漲，對附近民宅恐產生嚴重災害。

吳淑君說，她為此到台電北區施工處設在湖口的辦公室反應此事，廠商回應稱會立即購買大型帆布覆蓋土方做防護。

吳淑君質疑堆置的土方面積很大，用帆布就能遮住？強調若杜蘇颱風帶來豪雨，該處堆置的土石流入野溪及民宅等災情，台電北區施工處要負起所有責任。