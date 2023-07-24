Aprisa為西門子於2020年收購的佈局和繞線解決方案，可大幅增強IC產品效能，並縮短設計專案時間。自收購以來，西門子不斷加大對Aprisa的投資，目前台灣Aprisa的研發團隊業已擴大3倍，為台灣客戶提供即時的技術支援與服務。

Aprisa目前已經通過包括台積電、三星等領先之晶圓代工廠最先進節點的技術認證，具備「開箱即用」的參考流程。西門子台北研發中心啟用，對Aprisa的發展帶來正面挹注，積極打造全球最大的Aprisa工程團隊，並透過參與客戶關鍵技術的開發，向世界級研發中心的目標前進。

西門子EDA副總裁、台灣暨東南亞區總經理林棨璇表示：「隨著半導體設計的日漸複雜，自動化 place-and-route技術是先進半導體的核心所在。西門子EDA持續引進並開發滿足台灣市場需求的EDA技術，協助客戶克服日益嚴苛的IC設計挑戰。」

西門子EDA台灣新辦公室的啟用，是西門子對Aprisa產品的信心、對台灣市場的決心，也是對客戶與夥伴的承諾，為台灣的半導體產業發展，注入新的能量。